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Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
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Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили» 

Anews 5 часов назад
Певица Наталья Ионова, более известная как Глюк'oZa, рассказала о своем детстве в программе НТВ «Однажды». Певица призналась, что была трудным подростком и только поддержка бабушки Лидии Ионовой помогла ей добиться того, что у нее есть сейчас.
«Все говорили обо мне: ужасный ребенок, двоечница, курит с 12 или 13 лет. А она все время находила теплые слова, никогда не ругалась, не повышала голос, ни разу в жизни не ударила»,
— поделилась Глюк'oZa.

«Весь подъезд «употреблял»»

Наталья призналась, что вела разгульный образ жизни.
«Мы выросли в подъезде, на корточках у батареи. Я помню, как мы все тусили в подъезде, и там какие-то пьяные, и все мы там до часу ночи. У меня половину друзей посадили, убили. У нас весь подъезд «употреблял»»,
— вспоминает певица.
Глюк'oZa ранее в интервью Super признавалась, что употребляла наркотики. «Мне было 12 лет. На тот момент я уже попробовала все наркотики, которые только существуют, чтобы усилить чувства и эмоции», — рассказывает Ионова.

«Заблевала нижний балкон»

В то же время она познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым. Эта встреча кардинально изменила ее жизнь. Певица отметила, что с Фадеевым она встретилась на съемках фильма, когда ей было 12 лет. Будущая звезда пила портвейн и перебрала. Глюк'oZa призналась, что впервые Фадеев увидел ее «наглой, пьяной девкой», которая «с балкона заблевала нижний балкон».

«Молится на Максима Фадеева»

Продюсер поставил Наталье условие: либо они работают вместе, либо она дальше может продолжать гулять, и Ионова выбрала первое.
anews
Больше всего в этот период внучку по-прежнему поддерживала бабушка. Она же радовалась ее успехам.
«У бабушки рядом с иконой стоит фотография Максима Фадеева. Она действительно молится на него, что он вовремя пришел в мою жизнь»,
— рассказала певица.
Сейчас Глюк'oZa счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым и растит двоих дочерей. Недавно семья отметила 12-летие.
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