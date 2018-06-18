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Водонаеву пристыдили за пикантное фото
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Водонаеву пристыдили за пикантное фото 

Лиза 5 часов назад
Алена Водонаева готовится отметить день рождения — 2 июля ей исполнится 36 лет. Совсем недавно бывшая участница реалити-шоу сетовала на то, что не совсем готова к открытию пляжного сезона. Алена честно признавалась фолловерам, что пропускала тренировки в зале и позволяла себе послабления в еде. Как результат — «отсутствие пресса и накачанных ягодиц».
Но, вероятно, Водонаева лукавила, ведь ее последние фото в микроблоге доказывают, что она по-прежнему в отличной форме. Молодая мама решила подразнить подписчиков пикантной фотографией, сделанной в ванной комнате.
Попутно блогер извинилась за «грязные пятки» и добавила, что шторы в ее ванной — настоящее французское кружево:
Мнения поклонников разделились. Безусловно, все признали, что Водонаева находится в отличной форме, но к чему выкладывать довольно интимные снимки на всеобщее обозрение? Фолловеры оставили следующие комментарии: «Все на распродажу, уже товар уценен 36 как не крути))) Удачной продажи вам Алена», «Фигура прекрасная, спору нет. Но зачем ее показывать всем и каждому? У вас ведь сын в школе учится. Представляете, что ему одноклассники скажут?», «Зачем только это выкладывать? Вы должны быть красивой и желанной, только для любимого, а не для все мира».
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