37-летняя певица Кристина Агилера располнела до неузнаваемости, и скрыть ее новую фигуру уже невозможно.
Справиться с лишним весом Агилера пытается при помощи мешковатой одежды, однако не теряет уверенности в себе и носит мини — как на этих фото с концерта в нью-йоркском Рокфеллер-плаза. Не желает певица отказываться и от своих фирменных тугих косичек, которые только подчеркивают полноту лица.
Крошечные очки в стиле Беллы Хадид, огромные деформирующие уши украшения — кажется, в этом образе все не так, однако, похоже, посетители концерта в полном восторге.