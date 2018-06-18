Агилера располнела до неузнаваемости 

The fam Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 15 Июн 2018 в 7:00 PDT

Справиться с лишним весом Агилера пытается при помощи мешковатой одежды, однако не теряет уверенности в себе и носит мини — как на этих фото с концерта в нью-йоркском Рокфеллер-плаза. Не желает певица отказываться и от своих фирменных тугих косичек, которые только подчеркивают полноту лица.