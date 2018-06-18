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Агилера располнела до неузнаваемости
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Агилера располнела до неузнаваемости 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя певица Кристина Агилера располнела до неузнаваемости, и скрыть ее новую фигуру уже невозможно.
Справиться с лишним весом Агилера пытается при помощи мешковатой одежды, однако не теряет уверенности в себе и носит мини — как на этих фото с концерта в нью-йоркском Рокфеллер-плаза. Не желает певица отказываться и от своих фирменных тугих косичек, которые только подчеркивают полноту лица.

The fam

Публикация от  Christina Aguilera (@xtina)

Крошечные очки в стиле Беллы Хадид, огромные деформирующие уши украшения — кажется, в этом образе все не так, однако, похоже, посетители концерта в полном восторге.
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