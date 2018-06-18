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Поклонники обиделись на Водонаеву
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Поклонники обиделись на Водонаеву 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Звезда резко высказалась о своих коллегах.
Телеведущая уже не в первый раз своими постами в Instagram эпатирует публику. 35-летняя красотка уж очень остра на язык! В этот раз ее «крик души» тоже не остался без внимания. Она назвала «колхозниками» своих коллег, которые активно занимаются рекламой в интернете. Водонаева посетовала на то, что лучше бы они так же активно и открыто говорили о проблемах в стране.
«Вот как уважать коллег — медийных людей, которые вообще никогда не пишут и не возмущаются относительно происходящего в стране. Все молчат. Я всегда с презрением отношусь и никогда не уважаю селебов, которые за деньги рекламируют китайские «изделия» (слово заменено на литературное. — Прим. ред.) у себя на страницах. Очки «Шанель» и «Диор» за 5 тысяч рублей и «дизайнерские» сумки за 10… Я не буду отмечать страницы, на которых продают реплики. Пусть их наши «колхозные „женщины“ (слово заменено на литературное. — Прим. ред.) рекламируют. Я много чего не буду, нет смысла этот длинный список продолжать. Я уважаю себя и не продаю свою шкуру и свой голос за блага. И молчать не буду, если я с чем-то не согласна. Могу себе позволить!» — написала Алена в своем микроблоге.
Неудивительно, что на Водонаеву сразу же ополчились подписчики.
«Колхозники — приличные люди! Я, например, из села», — отметила одна из подписчиц и оказалась не единственной, кого задели слова популярной телеведущей.
«Согласна со многими: чем осуждать других, вы своим примером сделайте что-нибудь для страны. А то реально одни слова», — поддержала еще одна подписчица.
«Коренная москвичка в 5-м поколении… Может себе позволить называть людей «колхозниками»… Или Тюмень — это все-таки не Москва?» — указал теледиве на место ее рождения еще один пользователь. А кое-кто и вовсе напомнил Алене Водонаевой о том, какие посты она некогда продвигала: «Вы ведь сами рекламировали „гадалку“, а люди склонны верить личностям с большой аудиторией!»
Впрочем, как это всегда бывает, у медали две стороны. А потому нашлись среди подписчиков Водонаевой и те, кто ее поддерживает.
«Хорошо, что есть еще здравомыслящие люди, которые видят, что происходит и куда идем. Наконец-то хоть кто-то проявил адекватность! Ценю вас эту прямолинейность!» — восхищались Аленой поклонники.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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