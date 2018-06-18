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Внучка Стриженова станет суррогатной матерью
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Внучка Стриженова станет суррогатной матерью 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Александра Стриженова/ВК
Родственница прославленного народного артиста Олега Стриженова Александра заявила, что готова стать суррогатной матерью. Примечательно, что не в первый раз.
Внучка Олега Стриженова семейную фамилию не носит, но зрители популярных ток-шоу знают ее хорошо. Александра Холшина часто появлялась на съемках программ "Давай поженимся!", "Прямой эфир" и других.
В своем микроблоге на днях девушка выложила фотографию и подписала ее (орфография и пунктуация автора сохранены):
Да, я решилась на это снова. Для кого? Я не отвечу— держу в секрете по договору. Глупая я или умная — судить так же мне. Тех, кого обидела— простите— но это просто стечение обстоятельств и мне были предложены более лучшие условия.
Это не в первый раз, когда Александра выбирает подобный способ заработать. Ранее она уже была суррогатной матерью, но нарушила условия договора, из-за чего потенциальные родители отказались забирать родившуюся у Холшиной двойню. Малюток пришлось сдать в детдом.
По словам самой Стриженовой, где и с кем они живут, ей неинтересно, и искать детей она не собирается.
Историю суррогатного материнства еще в 2015 году осветили в эфире программы "Говорим и показываем". На ток-шоу Александра подробно рассказала о своем образе жизни и почему вынуждена снимать жилье и зарабатывать на хлеб, рожая для чужих людей.
Женский форум
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