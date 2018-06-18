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Николаев показал редкий снимок младшей дочери
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Николаев показал редкий снимок младшей дочери 

Лиза 1 час назад
Фото: @igor_nikolaev_music
Игорь Николаев вместе с Юлией Проскуряковой и их двухлетней дочерью Вероникой переместились в Юрмалу. Здесь у семьи собственная квартира и часть отпуска супруги всегда проводят в Латвии. Особенно удобно, когда стартует фестиваль «Новая волна, который с удовольствием посещают звезды отечественного шоу-бизнеса. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова приезжали на рижское взморье вдвоем — у супругов долгое время не было детей. Только спустя десять лет в семье появилась долгожданная дочь. Оказавшись на даче, счастливая семья первым делом отправилась на пляж. Игорь Николаев поделился снимком малышки — фолловеры пришли в восторг и засыпали родителей комплиментами: „Маленькое чудо! Ух, какая, поймать бы ее да помять, поцеловать“, „Правда, солнышко Юля, вы должны ещё таких солнышек нам подарить!“.
@uliaveronika
Напомним, у Игоря Николаева две дочери. Старшая родилась в первом браке, когда начинающему музыканту было 18 лет. Юлия большую часть времени живет в Майями и всего на четыре года младше нынешней супруги певца Юлии Проскуряковой. Девушки почти сразу подружились и поддерживают теплые отношения.
@uliaveronika
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