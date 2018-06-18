Волочкова едва прикрылась букетом 

Эпатажная балерина часто говорит о своей любви к белым розам. Однако за последнее время на страницк Анастасии Волочковой в Instagram все чаще стали появляться другие цветы.
Не так давно балерина начала намекать на новые отношения. Она уже показывала фото с букетом в непривычных для себя розово-сиреневых тонах. Тогда она заметила, что это новая любовь, и скрыла комментарии. На этот раз Анастасия опубликовала фото в ванной, где она прикрывает обнаженную грудь букетом цветов.
@volochkova_art
"Когда и почерк цветов тоже становится новым…"
— прокомментировала букет Анастасия.
При этом звезда лишила своих подписчиков возможности оставлять комментарии к фото, вероятно, чтобы избежать потоков негатива в свой адрес. Но "поклонники", которым есть что сказать, не ленятся делиться своим мнением в комментариях и к другим постам.
"Волочкова, в предыдущем посте, где ты в трусах— это же скотство"
"Любимого в зеркале не видно))))"
"Настя нафига голая селфишься…а потом истеришь что тебя не уважают…прошлое фото"