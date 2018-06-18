Волочкова едва прикрылась букетом

Эпатажная балерина часто говорит о своей любви к белым розам. Однако за последнее время на страницк Анастасии Волочковой в Instagram все чаще стали появляться другие цветы.

Не так давно балерина начала намекать на новые отношения. Она уже показывала фото с букетом в непривычных для себя розово-сиреневых тонах. Тогда она заметила, что это новая любовь, и скрыла комментарии. На этот раз Анастасия опубликовала фото в ванной, где она прикрывает обнаженную грудь букетом цветов.

@volochkova_art

"Когда и почерк цветов тоже становится новым…"

— прокомментировала букет Анастасия.

При этом звезда лишила своих подписчиков возможности оставлять комментарии к фото, вероятно, чтобы избежать потоков негатива в свой адрес. Но "поклонники", которым есть что сказать, не ленятся делиться своим мнением в комментариях и к другим постам.

"Волочкова, в предыдущем посте, где ты в трусах— это же скотство"

"Любимого в зеркале не видно))))"

"Настя нафига голая селфишься…а потом истеришь что тебя не уважают…прошлое фото"