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Салтыкова опубликовала пикантное фото с Газмановым
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Салтыкова опубликовала пикантное фото с Газмановым 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
Звезда 90-х Ирина Салтыкова решила вспомнить бурную молодость и опубликовала довольно откровенное фото, на котором она практически слилась в поцелуе с известным артистом Олегом Газмановым. Мнение пользователей соцсетей насчет уместности подобных снимков оказалось неоднозначным.
52-летняя красавица Ирина Салтыкова была секс-символов в 90-е годы. Все напевали ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Алло-алло» и другие, а мужчины буквально испепеляли взглядами привлекательную блондинку. Сейчас Ирина нечасто выступает, однако сохранила былую красоту. Ее фигура по-прежнему стройна и вызывает зависть у менее изящных дам. На днях Салтыкова решила вспомнить, как весело ей жилось на пике карьеры и популярности. Женщина выложила в Сеть фото, на котором она весьма пикантно позирует вместе с артистом Олегом Газмановым. Звезды практически целуются, при этом на Ирине платье с таким декольте, которое не оставляет сомнений, что Олег был ей очарован.
@irinasaltykova_official
«Вот какую фотографию нашла, как молоды мы были. Это Олег Газманов!», — подписала редкий кадр Салтыкова. Поклонники артистки с радостью принялись разглядывать фото и умиляться. Однако нашлись и защитники нравственности и добропорядочности, которые уверены, что этот снимок не понравится нынешней супруге Газманова Марине и выставлять его было ни к чему. «Выкладывайте, пожалуйста, почаще фото из прошлого! Так умиляет!» «Ничего не изменилось! Только ещё моложе стала и красивее»
«Вот это декольте! Газманов-то в губы метит» «В принципе вы не сильно изменились, в отличие от Газманова» «Вот жене-то его приятно на это смотреть. Что к чему?» «А как сейчас Марина обрадовалась! Аж взвизгнула! Олег! Олеееег! Иди сюда! Посмотри, какое классное фото Иринка выложила!» Естественно, в жизни такой яркой красавицы, как Ирина Салтыкова, было много поклонников. Один из них так романтично ухаживал за звездой, что у порога ее дома каждый день появлялись свежие цветы.
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