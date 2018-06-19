Фотографии 53-летней Беллуччи взорвали Сеть

Есть женщины, которым не нужно обнажаться для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление на публику. На днях в рамках показа мужской коллекции Dolce&Gabbana на подиум вышла 53-летняя Моника Беллуччи. Она была в строгом костюме и на шпильках, но фотографии и видеоролики с места событий произвели эффект разорвавшейся бомбы в Сети.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 16 Июн 2018 в 6:19 PDT

Поклонники артистки рассыпаются в комплиментах под фотографиями. Видеоролик в блоге Моники собрал почти миллион просмотров.

Выход актрисы на подиум вдохновил художников-иллюстраторов.

А вам понравился сексуальный образ звезды?