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Такой Пугачеву еще не видели
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Секси шорты и кеды: такой Пугачеву еще не видели 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Певица впервые примерила на себя такой образ.
Сложно поверить, что когда-то фирменным гардеробом Примадонны были объемные (пусть и короткие) черные платья-балахоны. В последнее время звезда одевается совсем по-молодежному: ярко и стильно. И это ей безумно идет! Например, на фото с отдыха поклонники, кажется, впервые увидели ее в рваных по последней моде джинсовых шортах.
@alla_orfey
Простые белые кроссовки и клетчатая рубашка оригинального кроя идеально дополнили образ. Ну, а главное, Алла Борисовна выглядит такой беззаботной и счастливой, что просто светится. Уехав с супругом и детьми на каникулы, певица так похорошела, что поклонники даже не сразу узнают ее на снимках.
Подписчицы наперебой пишут, что мечтают тоже так круто выглядеть в ее возрасте. Пугачевой никак 50 не дашь, какие там 69 лет, эти цифры — какая-то ошибка или шутка!
А аутфиты Пугачевой все модницы, подписанные на ее аккаунт сразу же берут на заметку. Неудивительно: чего стоят только ее летний образ в белых лосинах на юбилее Ильи Резника или шикарный лук на премьере фильма «Лед».
А еще Алла Борисовна периодически надевает и мини, и глубокое декольте. Впрочем, артистка может себе это позволить. Семейная жизнь с Максимом Галкиным явно пошла ей на пользу, и с каждым годом она только молодеет и хорошеет.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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