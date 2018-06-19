Секси шорты и кеды: такой Пугачеву еще не видели

Певица впервые примерила на себя такой образ.

Сложно поверить, что когда-то фирменным гардеробом Примадонны были объемные (пусть и короткие) черные платья-балахоны. В последнее время звезда одевается совсем по-молодежному: ярко и стильно. И это ей безумно идет! Например, на фото с отдыха поклонники, кажется, впервые увидели ее в рваных по последней моде джинсовых шортах.

@alla_orfey

Простые белые кроссовки и клетчатая рубашка оригинального кроя идеально дополнили образ. Ну, а главное, Алла Борисовна выглядит такой беззаботной и счастливой, что просто светится. Уехав с супругом и детьми на каникулы, певица так похорошела, что поклонники даже не сразу узнают ее на снимках.

Подписчицы наперебой пишут, что мечтают тоже так круто выглядеть в ее возрасте. Пугачевой никак 50 не дашь, какие там 69 лет, эти цифры — какая-то ошибка или шутка!

А аутфиты Пугачевой все модницы, подписанные на ее аккаунт сразу же берут на заметку. Неудивительно: чего стоят только ее летний образ в белых лосинах на юбилее Ильи Резника или шикарный лук на премьере фильма «Лед».