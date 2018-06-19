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Прилучным предсказали развод со скандалом
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Прилучным предсказали развод со скандалом 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: @agataagata
Слухи о разводе актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появились в начале июня. Каждый день репортеры узнавали все новые подробности звездной пары — то они мирились, то снова ссорились, но всплывали подробности измен блудного мужа. Что происходит в отношениях Мажора и его супруги — решили разобраться Dni.Ru, и обратились за помощью к ясновидящей.
"Я действительно вижу развод. В паре Прилучного и Муцениеце отношения хуже некуда. В семье постоянные разборки и скандалы, недоверие и постоянное давление со стороны Агаты, бесконечные звонки с упреками, сто вопросов где он и с кем он. Но, в целом, дыма без огня не бывает",
— рассказала Dni.Ru потомственная ведунья Саона.
Гадалка уверена, что Павел любит погулять. Он классический блудный муж, который может выпить и пуститься в загул. "Этот человек вообще не хочет находиться дома, его постоянно тянет на подвиги. Актер запросто может сорваться с места и укатить в неизвестном направлении. Конечно, при таком раскладе, разлад в семье неизбежен", — говорит она.
По ее словам, у Прилучного есть другая женщина, и даже не одна.
"При этом нельзя сказать, что он в кого-то влюбился и поэтому уходит из семьи. Артиста просто несет и бросает в разные стороны. И если бы жена была более гибкая и внимательная, можно было бы найти выход, "
— считает Саона.
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