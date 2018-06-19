Молодую Любовь Толкалину не узнали поклонники

Вот какую фоточку нашла… дитя… мне тут 17… бровью веду… Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 18 Июн 2018 в 10:30 PDT Сегодня в блоге актрисы Любови Толкалиной появилась необычная фотография. «Вот какую фоточку нашла… дитя… мне тут 17… бровью веду…», — написала звезда под снимком. Многих поклонников удивило то, как выглядела их любимица 23 года назад.

«Ооооо! Люба! Прелесть!», «Какая славная))) девочка)))», «Щечки такие хорошенькие!», «Губы просто огонь», «Брови шикарное», «И челки, челки))) Помню эту моду, я тоже с 78 года, это был бум! Настальгия», «Очень …секси», «Какая красивая! Куколка просто!», «Красотка знойная!))», «Какая Вы 17, так же и сейчас выглядите, щечки только пухленькие», — пишут поклонники.

«Красивая, но совсем не похожая на нынешнюю», «Ни за что бы не узнала))», «Красивая тогда, красивая сейчас, но это два разных человека на мой взгляд», «Совсем 2 разные девушки, обе красивые, но разные))», «Не похожа совершенно.и не на 17-летнюю.гораздо старше», «Ничего себе, какая в 17, такая Вы и сейчас! Очень очень красивая девушка)))», «Сейчас лучше…», «Вы сейчас мне больше нравитесь», «Такая сурьезная мадам, а сейчас безбашенная девка», — обсуждают фолловеры.