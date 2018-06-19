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Молодую Любовь Толкалину не узнали поклонники
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Молодую Любовь Толкалину не узнали поклонники 

Passion.ru 1 час назад
Фото: @tolkalinaliuba
40-летняя Любовь Толкалина показала, как выглядела в 17 лет.
Сегодня в блоге актрисы Любови Толкалиной появилась необычная фотография. «Вот какую фоточку нашла… дитя… мне тут 17… бровью веду…», — написала звезда под снимком. Многих поклонников удивило то, как выглядела их любимица 23 года назад.
«Ооооо! Люба! Прелесть!», «Какая славная))) девочка)))», «Щечки такие хорошенькие!», «Губы просто огонь», «Брови шикарное», «И челки, челки))) Помню эту моду, я тоже с 78 года, это был бум! Настальгия», «Очень …секси», «Какая красивая! Куколка просто!», «Красотка знойная!))», «Какая Вы 17, так же и сейчас выглядите, щечки только пухленькие», — пишут поклонники.
«Красивая, но совсем не похожая на нынешнюю», «Ни за что бы не узнала))», «Красивая тогда, красивая сейчас, но это два разных человека на мой взгляд», «Совсем 2 разные девушки, обе красивые, но разные))», «Не похожа совершенно.и не на 17-летнюю.гораздо старше», «Ничего себе, какая в 17, такая Вы и сейчас! Очень очень красивая девушка)))», «Сейчас лучше…», «Вы сейчас мне больше нравитесь», «Такая сурьезная мадам, а сейчас безбашенная девка», — обсуждают фолловеры.
«Неузнаваемая!», «На Любовь Орлову Вы на этом фото позожи», «На Жанну похожа Агузарову», «На Ирину Панаровскую чем то тут похожи», «На Катерину Гусеву сдесь похожи», «Я на Жанну Эппле подумала!», «Алисса Милано», «Похожа на Мерелин Монро в таком же молодом возрасте», — сравнивают они.
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Женский форум1  Ещё 2 источника 
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