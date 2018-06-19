Сябитова рассказала о сексе в 45

Роза Сябитова рассказала о сексе в зрелом возрасте

В последнее время популярная телеведущая Роза Сябитова часто говорит на пикантные и интимные темы. В этот раз для своего эфира на youtube-канале светская львица выбрала не менее горячий предмет беседы. Она высказалась о сексе после 45 лет.

По словам Сябитовой, большинство людей считают занятие сексом в зрелом возрасте чуть ли ни чем-то постыдным. Это в корне неверная позиция, уверена телеведущая.

Всех зрелых подписчиц она настоятельно просит посмотреть новый ролик на ее канале, где эксперт рассказала о тонкостях занятий сексом после 45 лет.

И помните, в этом возрасте жизнь только начинается!

— заключила телеведущая.

Действительно, никогда не поздно начать с нуля. Это Роза доказывает собственным примером: совсем скоро Сябитова выйдет замуж в третий раз. Главная сваха страны уже вовсю готовится к этому торжественному событию.