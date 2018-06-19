Рудковская поменяла взгляды после случая в Японии

Яна Рудковская вместе со своим мужем Евгением Плющенко и их общим сыном Сашей отдыхают в Японии. Однако их поездка омрачилась страшным природным катаклизмом: в Японии произошло 6-ти балльное землетрясение.

Этот природный катаклизм настолько поразил звездную семью, что под очередным фото в Instagram Яна написала, что осознала, что человеческая жизнь "ничего не стоит", и призвала подписчиков ценить и любить друг друга.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 18 Июн 2018 в 8:03 PDT

"Сегодня пережили землетрясение в Японии в 6 баллов, счастливы что все обошлось, цените и любите друг друга, сегодня мы поняли что наша жизнь ничего не стоит, что есть ситуации когда ты не можешь никак повлиять ни на что… 19-00, на улице никого.. ((спасибо всем друзьям и подписчикам за поддержку" — разоткровенничалась Яна.

Естественно, обеспокоенные поклонники искренне переживали за семью и отметили, что такие моменты заставляют задуматься о том, "кто мы и зачем пришли в этот мир" и что на самом деле ценно.

"Явления природы… очень страшно… Хорошо что все обошлось…",

"Золотые слова. Главное, все обошлось",

"Вот поэтому и надо ценить каждую минутку, особенно, когда все вместе",

"Яна, ваша правда. Деньги ничто, жизнь все!",

"Это момент, когда ни деньги ни все богатства не имеют роли и не помогают. Это момент, когда ты один на один с природой и с собой и с любимыми людьми. Рада, что с вами ничего не случилось".

Конечно, были и те, кто злорадствовал. В последнее время ни один пост Рудковской не обходится без негативных комментариев в адрес ее семьи.

"Вот именно секунда и тебя нету, а вы тут покупаете сумки от гуччи и диор за бешеные бабки, лучше помочь детям, старикам хоть осчастливливаете кого то, кроме себя".