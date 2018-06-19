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Кети Топурия больше не скрывает свои отношения
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Кети Топурия больше не скрывает свои отношения 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вокалистка группы A’Studio Кети Топурия в своем «Инстаграме» поделилась первым совместным фото с рэпером Гуфом. Комментировать данный снимок певица не стала, однако без смайлика в виде сердца не обошлось. А рэпер, в свою очередь, под этой фотографией оставил «влюбленный» эмоджи с сердцами вместо глаз.
Пост вызвал бурную реакцию фанатов: большинство из них негодуют, оскорбляют нового избранника Кети Топурии и требуют поскорее вернуться к бывшему мужу. По мнению поклонников, успешная артистка должна воспитывать трехлетнюю дочь Оливию в полноценной семье.
А вот Алена Водонаева, давняя знакомая Гуфа, с удовольствием комментирует фото. Похоже, она знала об этих отношениях и очень счастлива за пару.
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Любопытно, что самые внимательные поклонники заметили: на снимке у вокалистки группы A’studio длинные волосы, хотя последние несколько месяцев певица ходит с другой стрижкой. Выходит, снимок был сделан в апреле — именно тогда похожее фото публиковал Гуф. Находится ли пара на совместном отдыха сейчас, пока не известно. Ясно лишь, что Топурия решила более не скрывать свои отношения с артистом.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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