Барановскую обвинили в увлечении инъекциями

Накануне Эвелина Бледанс опубликовала серию фотографий и короткое видео, приуроченные к чемпионату мира по футболу. Эвелина объявила, что оказалась в команде болельщиков на Первом канале. Судя по подписям к снимкам, компанию ей составили актер Сергей Белоголовцев , певец Олег Газманов , фигурист Алексей Ягудин , телеведущая Юлия Барановская и другие.

Именно на последнюю обратили особое внимание интернет-пользователи. Наблюдательные комментаторы обсудили особенности лица Юлии. По их мнению, телеведущая переборщила с «уколами красоты» в губы.