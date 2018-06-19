Ещё
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Далее:
Читайте также:
Ещё

Седокова о любовном треугольнике с Верником 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @annasedokova
Интригующее фото опубликовала в своих соцсетях Анна Седокова. На нем она запечатлена вместе с Игорем Верником и Мариной Ким. Подпись к снимку гласит:
«Ближе к ночи разыгралась настоящая драма. Любовный треугольник возник неожиданно. Игорь Верник вспоминал прошлое и то, о чем я вспоминать отказывалась. Марина Ким явно была ошеломлена происходящим».
Подробности истории Седокова обещала рассказать в сториз, где между ней и Верником в одном из столичных заведений действительно состоялся интересный разговор:
— Анют, ну вот мы с тобой наконец вдвоем сидим… (далее не слышно, но Игорь отодвигает Марну Ким в сторону)
— И что ты мне хотел сказать? Что ты мне хотел сказать?
— Анют, ну видишь, мы столько лет ждали, держали эту паузу и можем наконец посмотреть в глаза друг другу… Что скажем?
Примечательно, что свой ответ Анна выкладывать не стала. Все это время на пару с легким недоумением смотрела Марина Ким, которая и пришла на вечер вместе с Седоковой.
Болшинство подписчиков оценило юмор Игоря и Анны, но некоторые и впрямь поверили в роман и забросали артистов комплиментами из серии, какая они красивая пара.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После его измены хочу лечь и умереть»17
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Звезда «Деффчонок» показала фигуру в бикини9
Салтыкова опубликовала пикантное фото с Газмановым4
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон14
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
01:00
Сябитова рассказала о сексе в 45
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение