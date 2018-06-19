Седокова о любовном треугольнике с Верником

Интригующее фото опубликовала в своих соцсетях Анна Седокова . На нем она запечатлена вместе с Игорем Верником и Мариной Ким. Подпись к снимку гласит:

«Ближе к ночи разыгралась настоящая драма. Любовный треугольник возник неожиданно. Игорь Верник вспоминал прошлое и то, о чем я вспоминать отказывалась. Марина Ким явно была ошеломлена происходящим».

Подробности истории Седокова обещала рассказать в сториз, где между ней и Верником в одном из столичных заведений действительно состоялся интересный разговор:

— Анют, ну вот мы с тобой наконец вдвоем сидим… (далее не слышно, но Игорь отодвигает Марну Ким в сторону)

— И что ты мне хотел сказать? Что ты мне хотел сказать?

— Анют, ну видишь, мы столько лет ждали, держали эту паузу и можем наконец посмотреть в глаза друг другу… Что скажем?

Примечательно, что свой ответ Анна выкладывать не стала. Все это время на пару с легким недоумением смотрела Марина Ким, которая и пришла на вечер вместе с Седоковой.

Болшинство подписчиков оценило юмор Игоря и Анны, но некоторые и впрямь поверили в роман и забросали артистов комплиментами из серии, какая они красивая пара.