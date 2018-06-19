«Жмот» Тарасов внезапно осыпал дочь бриллиантами

Футболист Дмитрий Тарасов поздравил свою девятилетнюю дочь с днем рождения. Мужчина подарил наследнице ювелирное украшение.

Несмотря на то, что со дня на день Дмитрий должен во второй раз стать отцом, он не проигнорировал именины своего ребенка от первого брака. Мужчина внезапно приехал к дому Ангелины в шикарном кабриолете и осыпал наследницу драгоценностями. Об этом сообщила в своих соцсетях экс-жена Тарасова Оксана.

Женщина опубликовала фото дочери, которая примерила папин презент: маленькие бриллиантовые сережки и подвеску из драгоценных металлов.

Лучшие друзья девушек любого возраста — это бриллианты 😂😊. Какая же она уже взрослая… P. S. Дочка в полном восторге! Спасибо папе 🤗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала Оксана в микроблоге.

Публикация от Оxana & Angelina Tarasova (@taras2686) 18 Июн 2018 в 9:22 PDT

Подписчики отметили, что дочь футболиста растет настоящей красавицей, многие отметили — девочка очень похожа на отца.

"Очень похожа на папу,) Всех благ малышка) а Оксана тоже молодец", "Папины гены. Вырастет высокая и стройная как он", — писали фолловеры.

Завистники принялись спорить, насколько этот подарок был затратен для спортсмена с миллионными доходами. Злопыхатели отметили, что Дмитрий — жмот, ведь с таким заработком он мог бы преподнести любимому отпрыску что-нибудь подороже.

"Очень радостно за вашу дочку, но в данном варианте речь идет о футболисте, зарплата которого по официальным источникам составляет 1,8 -2,4 млн евро в год … (вам для справки и для сопоставления) 😉", "а что по Вашему он должен был дочке подарить?) скорее всего, этот подарок был оговорен заранее, а стоимость, явно не за три копейки купил)) есть дети, у которых есть все… моя дочка в 9 лет попросила на др набор пластиковых мух и жуков 💁🏽‍♀️", "не охреневайте 😉, мог бы и ЛамборГини (на будущее, еще неизвестно -вдруг молодая жена у него все имущество отожмет) подарить и в этом нет ничего удивительного для @tarasov23" — спорили пользователи Сети.