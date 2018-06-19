Бывшая Джигарханяна объявила о поиске новой любви

Виталина Цымбалюк-Романовская почти оправилась от скандала после развода и начала новую жизнь.

Пианистка перестала скрываться, стала чаще выходить в свет и общаться с прессой. Так, в интервью изданию "СтарХит" , Виталина призналась, что готова к новым отношениям. Она занялась своей внешностью: начала ходить на тренировки в зал и прикупила новые наряды. Артистка мечтает встретить своего мужчину и родить ему детей.