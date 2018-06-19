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Бывшая Джигарханяна объявила о поиске новой любви
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Бывшая Джигарханяна объявила о поиске новой любви 

Рамблер 45 минут назад
Фото: @vitalina.romanovskaya
Виталина Цымбалюк-Романовская почти оправилась от скандала после развода и начала новую жизнь.
Пианистка перестала скрываться, стала чаще выходить в свет и общаться с прессой. Так, в интервью изданию "СтарХит", Виталина призналась, что готова к новым отношениям. Она занялась своей внешностью: начала ходить на тренировки в зал и прикупила новые наряды. Артистка мечтает встретить своего мужчину и родить ему детей.
Пока идут судебные разбирательства, имущество Цымбалюк-Романовской находится под арестом. Но она подчеркивает, что от запретов не страдает. Ей ничто не мешает наслаждаться свободной жизнью в пределах Москвы. Например, она может делать то, что раньше позволить себе не могла. А вот по месяцу жить в Америке с Арменом Джигарханяном было для нее каторгой.
Женский форум
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