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Бузова показала вид сзади и призвала наслаждаться
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Бузова показала вид сзади и призвала наслаждаться 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: @buzova86
Ольга Бузова продолжает наслаждаться своими формами и смело демонстрирует их в соцсетях. На этот раз она взбудоражила Сеть пикантным фото в кружевной пижаме, которая весьма нескромно приоткрывал ее ягодицы. Именно эта часть тела и стала главным поводом к обсуждению на страничке певицы.
Подпись к снимку Оля оставила следующую:
«Доброе утро, мир. Живите здесь и сейчас … живите сегодня, и наслаждайтесь каждым мгновением».
По традиции провокация от Бузовой сработала. Часть пользователей восхитило подтянутое тело Ольги, а также подкаченные мышцы ее бедер, но многие принялись ругать певицу за нескромность и заявили, что она повторяется:
«Ещё повыше шорты подними. Мы же не видели ещё твой пирожок».
«*опу выставляет везде, а потом ноет на всю страну, что нет достойного мужчины».
«А я как раз вчера думала: "Давно не было фоток с *опой"».
«Уже напрягать начинают фото, намекающие на … Одна я думаю, что в девушке должна быть загадка?»
@buzova86
Один из поклонников нескромно написал:
«Все подписаны, как и я, с надеждой наконец уже увидеть голую Олю?»
Женский форум
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