Бузова показала вид сзади и призвала наслаждаться

Ольга Бузова продолжает наслаждаться своими формами и смело демонстрирует их в соцсетях. На этот раз она взбудоражила Сеть пикантным фото в кружевной пижаме, которая весьма нескромно приоткрывал ее ягодицы. Именно эта часть тела и стала главным поводом к обсуждению на страничке певицы.

Подпись к снимку Оля оставила следующую:

«Доброе утро, мир. Живите здесь и сейчас … живите сегодня, и наслаждайтесь каждым мгновением».

По традиции провокация от Бузовой сработала. Часть пользователей восхитило подтянутое тело Ольги, а также подкаченные мышцы ее бедер, но многие принялись ругать певицу за нескромность и заявили, что она повторяется:

«Ещё повыше шорты подними. Мы же не видели ещё твой пирожок».

«*опу выставляет везде, а потом ноет на всю страну, что нет достойного мужчины».

«А я как раз вчера думала: "Давно не было фоток с *опой"».

«Уже напрягать начинают фото, намекающие на … Одна я думаю, что в девушке должна быть загадка?»

@buzova86

Один из поклонников нескромно написал: