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Ковальчук не комплексует из-за маленькой груди
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Ковальчук доказала, что не комплексует из-за маленькой груди 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Но теперь мы точно знаем, какой купальник не стоит покупать девушкам, которые смотрят на ситуацию не так оптимистично.
Какой должна быть идеальная женская грудь? Стандарты красоты меняются постоянно, и каждый сам выбирает, следовать за ними или нет: одни идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы создать видимость соответствия идеалу, а другие предпочитают принимать свою внешность такой, какая она есть. Юля Ковальчук, судя по всему, относится ко второй категории женщин. В самый разгар моды на пышные формы она не стесняется выкладывать фото, где ее юношеские параметры предстают перед зрителями как есть — без дополнительных спецэффектов.
@juliakovalchuk
И, кстати, певице очень даже есть чем гордиться. Подростковые параметры она имеет не только в области бюста, но и во всех остальных местах, а это для женщины в возрасте 35 лет очень даже похвально. Более того, совсем недавно Юлия стала мамой, и форму ей удалось вернуть очень быстро. Этот факт, кстати, фолловеры Юли с радостью отметили, обсуждая горячий снимок: «Как будто не рожала!», «Фигура — огонь. Всем бы так в 35», «Юля, как вы так быстро похудели?», «Какая красотка. Кажется, что ей лет 17».
Однако девушкам, которые смотрят на тему общепринятых стандартов красоты не так оптимистично, как Юлия Ковальчук, стоит обратить внимание на главный ее промах: звезда выбрала совершенно неправильный купальник. Певице не стоило делать ставку модель «бандо», лишенную какой-либо поддержки и нужных спецэффектов. Такой тип бикини больше подойдет пышногрудым девушкам, которые в спецэффектах не нуждаются. Однако и тут таится опасность: чтобы подобный купальник хорошо сидел, формы должны выглядеть подчеркнуто бодро.
Чтобы пляжные фото стройняшки Юлии Ковальчук вызывали только восхищение, ей важно научиться делать акценты на достоинствах фигуры. С такими изящными бедрами и плоским животиком певица может позволить себе многое из того, что является табу для девушек с формами. Например, ей прекрасно подойдут спортивные модели, бикини с высоким декольте бедра, завышенная посадка трусиков, полосатый принт и др. Но, с другой стороны, любить себя такой, какая ты есть, — это тоже очень здорово!
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