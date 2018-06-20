«Пуговку» раскритиковали за «развратные» фото

16-летняя актриса Екатерина Старшова опубликовала фото в купальнике, а ее раскритиковали за откровенность.

Актриса Екатерина Старшова играла роль Полины Васнецовой в сериале «Папины дочки», когда ей было 6 лет. Но многие до сих пор не могут привыкнуть, что Пуговка уже давно повзрослела и превратилась в красивую и сексуальную девушку. В своем Instagram Старшова опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в купальнике и с высунутым языком. «Обожаю клубничку», — подписала фото Екатерина.

Вот только подписчики такое фото не оценили. В комментариях появилось много критических отзывов. «Ей нет 18, и она такие фото выгружает. На нее подписаны дети!», «Еще рано такое выкладывать», «Папины дочки 18+?», «Пуговка уже не та», «Не ожидали от нее такого», — пишут фолловеры. Устав от критики в свой адрес, Старшова опубликовала пост в разделе Stories, в котором сообщила, что после шквала негативных комментариев она теперь боится что-либо публиковать в соцсетях.