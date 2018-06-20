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Клюкина выложила пикантные фото из бани
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Клюкина выложила голые фото из бани 

Пятый канал 2 часа назад
23-летняя красотка прославилась благодаря выходу в финал скандального реалити шоу «Холостяк». В шестом сезоне Дарья Клюкина обошла всех своих соперниц, но в итоге отношения с музыкантом так и не сложились. А после, Крид даже позволил язвительные шутки в адрес «невесты». В свою очередь девушка избегает прямых вопросов и предпочитает не реагировать на нападки.
Как сообщает URA.RU, накануне Дарья устроила трансляцию из сауны, где поделилась секретом своей красоты и душевного равновесия. Она порекомендовала подписчикам «выпускать пар» в бане, а после выложила откровенные снимки со Spa-процедур.
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Женский форум27  Ещё 2 источника 
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