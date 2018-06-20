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Шнуровых заподозрили в воссоединении
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Шнуровых заподозрили в воссоединении 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова и его супругу, ресторатора Матильду Шнурову, уличили в возобновлении отношений.
Поводом для сомнений в разрыве звездной пары стала фотография, опубликованная пару дней назад в Instagram Матильды. На снимке рядом с хрупкой Шнуровой, подчеркнувшей невероятно тонкую фигуру белым платьем с цветочным принтом, лежит пачка "неженских" сигарет, на что не сразу, но обратили внимание ее поклонники. Еще один намек нашли и в подписи к фото:
Снова и снова влюбляюсь в Санкт-Петербург!
О расставании Сергея и Матильды стало известно месяц назад. Многие вступились за Матильду и обвинили Шнурова в многочисленных изменах — так, рэпер Гнойный недавно выпустил запоздалый дисс на музыканта, намекнув на причины развода с женой. А как ты думаешь, помирятся знаменитые супруги?
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Женский форум
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