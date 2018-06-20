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Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
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Предзнаменования на свадьбах знаменитостей 

Рамблер 6 часов назад
Настоящая пышная свадьба с толпой приглашённых бывает у большинства людей раз в жизни. Но даже если мероприятие продуманно до мелочей и тщательно подготовлено, могут произойти неожиданности. Знаменитости в таких нелепых ситуациях тоже оказывались, и вот тому доказательства.
1. В 1969 году 20-летняя Алла Пугачёва вышла замуж за 24-летнего Николаса Орбакас. Регистрацию проводили в Грибоедовском ЗАГСе. Николас позже рассказал, что накануне они выпили по бокалу шампанского в компании родителей и свидетеля. После первого глотка свидетель закашлялся и внезапно выплюнул обручальные кольца. Оказалось, что мама Аллы положила кольца в бокал для сохранности, а мужчина их не заметил.
2. В 2008 году украинская певица Тина Кароль выходила замуж за Евгения Огира. На венчании от свечи в девушки загорелась фата. Многие увидели в этом дурной знак, а когда спустя четыре года у Евгения обнаружили онкологическое заболевание, от которого он скончался в 2013 году, стали говорить о предзнаменовании.
3. На свадьбе Татьяны Артнгольц и Ивана Жидкова произошёл странный случай: от волнения жених оба кольца одел себе на палец. Даже регистрировавшая брак женщина сказала, что это плохая примета. Спустя лет супруги развелись.
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