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Энрике Иглесиас о Курниковой: «Она супергерой!»
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Энрике Иглесиас о Курниковой: «Она супергерой!» 

Журнал ОК! 33 минуты назад
Фото: @annakournikova
Энрике Иглесиас и Анна Курникова не из тех знаменитостей, кто выставляет напоказ свое счастье. В Инстаграмах влюбленных нет пламенных признаний и откровений по поводу личной жизни. Поклонникам остается наблюдать за идиллией в отношениях певца и теннисистки издалека. Вчера музыкант решил сделать для фанатов небольшой «подарок» и рассказал, как проходит его жизнь в роли отца двоих детей.
Многие спрашивают меня: «Энрике, даже с одним ребенком тяжело! Как ты одновременно справляешься с двумя детьми? Люди, не спрашивайте меня об этом. Это все Анна. Она настоящий супергерой!
Напомним, что певец и теннисистка стали родителями в декабре прошлого года. У влюбленных родились близнецы Николас и Люси. В сети даже ходили слухи, что малышей выносила суррогатная мать, однако Анна Курникова опровергла домыслы, опубликовав фото себя беременной.
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