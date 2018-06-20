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Перис Хилтон не позвала Линдси Лохан на свадьбу
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Перис Хилтон не позвала Линдси Лохан на свадьбу 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Светская львица и королева вечеринок Перис Хилтон вот-вот станет замужней женщиной. Ее спутник Крис Зилка сделал ей предложение в январе этого года, поэтому сейчас счастливая девушка вовсю занимается свадебными приготовлениями.
Как только дело дошло до составления списка гостей, персона нон-грата была определена моментально: Хилтон на своей свадьбе не хочет видеть Линдси Лохан.
Сама Перис комментирует ситуацию так:
Ни с кем у меня нет никаких разборок. Просто нужно уметь вычеркивать определенных людей раз и навсегда. Жизнь слишком коротка!
В начале нулевых девушки были лучшими подружками и самыми известными тусовщиками Америки. Но теперь они не общаются, а все, как ни банально, из-за мужчины. Линдси пыталась увести у Перис ее парня на тот момент. Та не потерпела такого хамского отношения и тут же разорвала дружбу с Лохан. С тех пор девушки поддерживают связь.
Женский форум
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