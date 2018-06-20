Перис Хилтон не позвала Линдси Лохан на свадьбу

Как только дело дошло до составления списка гостей, персона нон-грата была определена моментально: Хилтон на своей свадьбе не хочет видеть Линдси Лохан

Сама Перис комментирует ситуацию так:

Ни с кем у меня нет никаких разборок. Просто нужно уметь вычеркивать определенных людей раз и навсегда. Жизнь слишком коротка!

В начале нулевых девушки были лучшими подружками и самыми известными тусовщиками Америки. Но теперь они не общаются, а все, как ни банально, из-за мужчины. Линдси пыталась увести у Перис ее парня на тот момент. Та не потерпела такого хамского отношения и тут же разорвала дружбу с Лохан. С тех пор девушки поддерживают связь.