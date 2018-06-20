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Татьяна Лазарева показала, что пьет утром
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Татьяна Лазарева показала, что пьет утром 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: @lazareva_tatka
Артистка решила опросить своих поклонников, как они начинают свой день. Татьяна, не так давно признавшаяся в серьезных проблемах с кишечником, каждое утро пьет отвратительную на вид зеленую жидкость — хлорофилл.
Лазарева не только продемонстрировала своим подписчикам стаканчик с этим веществом, но и пожаловалась, что успела запачкать одежду во время его перемешивания. По словам артистки, хлорофилл ужасно трудно отстирать, но помогла жидкость для мытья посуды, которую Таня еще не пьет, к счастью.
Оказалось, что среди фанатов актрисы тоже есть те, кому приходится пить хлорофилл. Некоторые употребляют вместо завтрака льняное масло, воду с лимоном, перепелиные яйца в сыром виде и многое другое. Поклонники поддержали идею Татьяны: «Хлорофилл повышает содержание кислорода в клетках крови. Его хорошо пить при перелетах самолёте и в горах, где кислородное голодание. Постоянно его пить нежелательно».
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