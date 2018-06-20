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Кидман призналась, что ее стыдятся дети
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Кидман призналась, что ее стыдятся дети 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Знаменитая актриса неоднократно говорила, что самое важное в жизни — это семья, которая дает силы и помогает преодолеть любые сложности.
Николь Кидман счастлива в браке с музыкантом Китом Урбаном, пара воспитывает двоих дочерей — 7-летнюю Фэйт и 9-летнюю Сэнди. Также от предыдущего брака с голливудским актером Томом Крузом осталось двое приемных детей, который сейчас уже взрослые.
globallookpress.com
В одном из интервью Николь Кидман рассказала, что безмерно любит своих дочек. Но однажды младшая отказалась выходить с ней на улицу и попросила, чтобы она переоделась, причесалась и накрасилась. Старшая возражать не стала.
@NicoleKidmanOfficial
По словам актрисы, иногда ей кажется, что она уже старовата для своих девочек, которые скоро станут подростками. А она, к сожалению, не молодеет.
Женский форум
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