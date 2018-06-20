Кети Топурия хвастается наливной грудью

31-летняя Кети Топурия порадовала поклонников фото в бикини.

Для поклонников Кети Топурии что ни день — праздник. Накануне певица опубликовала первое совместное фото со своим возлюбленным Гуфом , а сейчас же поделилась сочным снимком в черном бикини. Кети нежится в лучах солнца Греции и демонстрирует свои идеальные формы. Наверняка, фотографом певицы выступил Гуф.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 20 Июн 2018 в 1:30 PDT

«Фигура— мечта каждой женщины!»; «Тетка а ты в порядке»; «Богиня»; «Гуфу повезло»; «Натуральная, красивая! Приятно посмотреть. Надоели эти уже с накаченными губами и сделанной грудью»; «Чудо, как хороша!», — пишут фолловеры.