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Седокова показала ягодицы в леопардовом купальнике
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Седокова показала ягодицы в леопардовом купальнике 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: @annasedokova
35-летняя Анна Седокова показала свои пышные достоинства.
Многодетная мама Анна Седокова своей фигурой может дать фору многим бездетным красоткам. Певица часто проводит время на океане и оттуда делится с фолловерами сочными фото. Вот и на этот раз Седокова опубликовала снимок, на котором она демонстрирует миру свои пышные достоинства с леопардовом купальнике.
@annasedokova
«Кардашьян отдыхает»; «Попа классная»; «Вот умничка. Хорошая форма для мамы твоих детей»; «Просто бомба, Аня вы просто секси»; «Купальник подчеркивает все, что нужно подчеркнуть»; «Ох! Какая вы красотка! Каждый раз листая ваш профиль глаз радуется от вашей красоты, реально пример для подражания!», — оставляют комментарии фолловеры.
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