Седокова показала ягодицы в леопардовом купальнике

Многодетная мама Анна Седокова своей фигурой может дать фору многим бездетным красоткам. Певица часто проводит время на океане и оттуда делится с фолловерами сочными фото. Вот и на этот раз Седокова опубликовала снимок, на котором она демонстрирует миру свои пышные достоинства с леопардовом купальнике.

@annasedokova

«Кардашьян отдыхает»; «Попа классная»; «Вот умничка. Хорошая форма для мамы твоих детей»; «Просто бомба, Аня вы просто секси»; «Купальник подчеркивает все, что нужно подчеркнуть»; «Ох! Какая вы красотка! Каждый раз листая ваш профиль глаз радуется от вашей красоты, реально пример для подражания!», — оставляют комментарии фолловеры.