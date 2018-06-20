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Вайкуле рассказала о страстном возлюбленном
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Вайкуле рассказала о страстном возлюбленном 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Она рассказала, как боролась со страшным заболеванием, откуда черпает силы и чем занимается сейчас.
Вайкуле снова собирает своих друзей на Рижском взморье: в конце июля пройдет фестиваль "Рандеву". Планируется, что этим летом в Юрмале выступят практически все российские звезды: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Елена Ваенга, Лолита, Андрей Макаревич, Григорий Лепс и другие.
Сейчас певица с головой окунулась в работу: необходимо созвониться с исполнителями, узнать репертуар, заранее подготовить площадку. Лайма уверена, что звук должен быть только живым и никак иначе. "Из-за этого мы немного теряем в качестве — у телевидения свои требования. Но для нас это стимул развиваться и с каждым годом еще немного подтягиваться", — пояснила свою позицию исполнительница.
Вайкуле не скрывает, что фестиваль стоит ей "здоровья, времени, денег и нервов". По словам Лаймы, ее усилия обязательно окупятся сторицей: "Получаешь удовлетворение в конце, когда видишь аплодисменты и лица публики. Вот это и восстанавливает тебя".
Во всех начинаниях певицу поддерживает возлюбленный Андрей Латковский. "Я могу поделиться с ним всем. Абсолютно. Даже если имею большой успех на какой-то вечеринке, могу поделиться визитными карточками, которые получила там (смеется). (…) Моя подруга рассказывала, что ученые занимались познанием человеческого мозга. И выявили три главные стадии отношений между мужчиной и женщиной. Есть страсть. Есть романтическая любовь — она, кстати, самая страшная, потому что физически вы не можете долго это выдержать. И есть партнерство. Пары либо проходят все три стадии, либо останавливаются на уровне страсти или романтической любви. У нас это произошло, к счастью", — отметила звезда.
В свободное время певица любит ходить на пляж и принимать гостей. "Я дома. И ничего, вот ничего нет. Никаких планов. Мы идем гулять с собаками, плаваем в бассейне, занимаемся только собой", — описала идеальные выходные артистка.
Исполнительница старается ценить даже самый незначительный момент своей жизни. Тяжелый недуг научил ее уважать каждый прожитый миг. Артистка долгое время боролась с онкологией, лечилась в США и, к счастью, победила. "Первая реакция — шок, когда тебе озвучивают приговор. Потом ты начинаешь с этим жить. (…) Я никогда не поверю, что кому-то это дается легко. Притом в Америке вам говорят, рисуют, как будет происходить операция, все рассказывают, сколько процентов людей выживают, каковы ваши шансы… Все как есть. И это тоже шок", — вспоминает артистка.
Чтобы отойти от пережитого Вайкуле потребовалось целых семь лет. "Сначала тебе надо проверяться каждые три месяца. Потом каждые полгода, потом раз в год. И вот тогда тебе уже легче живется. А первое время, когда проверки каждые три месяца, — ощущение, что ты словно на бомбе сидишь", — рассказала певица журналу Teleprogramma.pro.
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