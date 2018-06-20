Гагарина делится фото в бикини с отдыха

Гагарина улетела на отдых и постит фото в мини-бикини

31-летняя Полина Гагарина продемонстрировала идеальную фигуру на отдыхе в Турции.

Полина Гагарина упорно работает над своим телом вместе с тренером, о чем регулярно рассказывает в своем Instagram, публикуя фото и видео с тренировок. И вот теперь пришло время продемонстрировать идеальную форму, которую достигла певица. Сейчас Полина улетела в Турцию и оттуда артистка делится с фолловерами фото в бикини, позируя на надувном розовом фламинго.

«Какая прекрасная фигура!»; «Полина, вы такая молодчинка, стройная, красивая и все успеваете»; «Какая же фигура шикарная»; «Фигура отпад! Хорошего отдыха!»; «Такой сексуальной фигурке любая позавидует»; «Потрясающая фигура, вы не зря стараетесь», — оставляют восторженные комментарии фолловеры.