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Гагарина делится фото в бикини с отдыха
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Гагарина улетела на отдых и постит фото в мини-бикини 

WMJ.ru 56 минут назад
Фото: WMJ.ru
31-летняя Полина Гагарина продемонстрировала идеальную фигуру на отдыхе в Турции.
Полина Гагарина упорно работает над своим телом вместе с тренером, о чем регулярно рассказывает в своем Instagram, публикуя фото и видео с тренировок. И вот теперь пришло время продемонстрировать идеальную форму, которую достигла певица. Сейчас Полина улетела в Турцию и оттуда артистка делится с фолловерами фото в бикини, позируя на надувном розовом фламинго.
«Какая прекрасная фигура!»; «Полина, вы такая молодчинка, стройная, красивая и все успеваете»; «Какая же фигура шикарная»; «Фигура отпад! Хорошего отдыха!»; «Такой сексуальной фигурке любая позавидует»; «Потрясающая фигура, вы не зря стараетесь», — оставляют восторженные комментарии фолловеры.
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Женский форум
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