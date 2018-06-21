Американские звезды, которые обожают Россию

Голливудские звезды часто приезжают в Россию с концертами или для презентации своих фильмов, а после такого визита у них складывается свое мнение о путешествии. Как оказалось, многие из звезд, побывавших этой стране, в восторге от ее достопримечательностей, и они поделились своими впечатлениями.
Эдриан Броуди
Актер отмечает, что его визитов в Россию всегда недостаточно, чтобы в достаточной мере насладиться культурой страны, но это всегда провоцирует его приехать сюда снова, и он рад возвращаться. В 2016 актер также исполнил «Ривьера-рэп» вместе с местным исполнителем Джиганом, знакомство с которым завел в Каннах.
Райан Рейнольдс
Актер прибыл с визитом в Москву еще в 2016, и, несмотря на свой достаточно загруженный график мероприятий, он успел посетить Кремль. Кроме того, Рейнольдс поделился, что ничего крепче кваса здесь не пил.
Limp Bizkit
Фронтмен американской группы, Фред Дерст, выражает искреннее восхищение Россией и отмечает, что здесь не нужно вести себя как русский, эти перемены происходят сами по себе. В ноябре артисты Limp Bizkit с концертом прибыл на просторы Оренбурга, где музыкантам предложили посетить старую деревню ради шашлыков. Там фронтмен коллектива с охотой ел это блюдо в паре с соленьями и традиционными напитками.
Хью Джекман
В 2011 году звезда голливудских боевиков приехал в Россию вместе с семьей, где не обошел стороной метро, как ему советовал его друг. Это место поразило его красотой арок, мозаик и скульптур, а также он купил себе и детям местных пирожков в киоске.
Стивен Сигал
В 2016 звезда блокбастеров стал гражданином России, поэтому весьма нередко навещает страну. Он отметил, что горит желанием отправиться в Сибирь, поскольку это единственный по-настоящему дикий населенный регион в мире. После посещения природного заповедника на Камчатке актер отметил, что разнообразная природа полуострова удивляет.
Дэниэл Рэдклифф
Актер приезжал в Москву в 2012 году, когда успел наведаться в Дом Михаила Булгакова. Впрочем, больше британскую звезду поразил “Эрмитаж” в Санкт-Петербурге. Рэдклифф пробыл там около шести часов, а на последующей пресс-конференции отметил, что этого явно недостаточно, чтобы оценить все представленные экспонаты.
Джонни Депп
Голливудский актер побывал в России несколько раз, отметив, что ему каждый раз не хватало времени на посещение всех желаемых мест. Депп восхищается работами Достоевского и Маяковского, поэтому хочет пройти путем этих деятелей литературы, признаваясь в любви к русской классике.