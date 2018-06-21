Американские звезды, которые обожают Россию

Голливудские звезды, которые без ума от России

Голливудские звезды часто приезжают в Россию с концертами или для презентации своих фильмов, а после такого визита у них складывается свое мнение о путешествии. Как оказалось, многие из звезд, побывавших этой стране, в восторге от ее достопримечательностей, и они поделились своими впечатлениями.

Эдриан Броуди

Актер отмечает, что его визитов в Россию всегда недостаточно, чтобы в достаточной мере насладиться культурой страны, но это всегда провоцирует его приехать сюда снова, и он рад возвращаться. В 2016 актер также исполнил «Ривьера-рэп» вместе с местным исполнителем Джиганом, знакомство с которым завел в Каннах.

Райан Рейнольдс

Актер прибыл с визитом в Москву еще в 2016, и, несмотря на свой достаточно загруженный график мероприятий, он успел посетить Кремль. Кроме того, Рейнольдс поделился, что ничего крепче кваса здесь не пил.

Limp Bizkit

Фронтмен американской группы, Фред Дерст , выражает искреннее восхищение Россией и отмечает, что здесь не нужно вести себя как русский, эти перемены происходят сами по себе. В ноябре артисты Limp Bizkit с концертом прибыл на просторы Оренбурга, где музыкантам предложили посетить старую деревню ради шашлыков. Там фронтмен коллектива с охотой ел это блюдо в паре с соленьями и традиционными напитками.

Хью Джекман

В 2011 году звезда голливудских боевиков приехал в Россию вместе с семьей, где не обошел стороной метро, как ему советовал его друг. Это место поразило его красотой арок, мозаик и скульптур, а также он купил себе и детям местных пирожков в киоске.

Стивен Сигал

В 2016 звезда блокбастеров стал гражданином России, поэтому весьма нередко навещает страну. Он отметил, что горит желанием отправиться в Сибирь, поскольку это единственный по-настоящему дикий населенный регион в мире. После посещения природного заповедника на Камчатке актер отметил, что разнообразная природа полуострова удивляет.

Дэниэл Рэдклифф

Актер приезжал в Москву в 2012 году, когда успел наведаться в Дом Михаила Булгакова . Впрочем, больше британскую звезду поразил “Эрмитаж” в Санкт-Петербурге. Рэдклифф пробыл там около шести часов, а на последующей пресс-конференции отметил, что этого явно недостаточно, чтобы оценить все представленные экспонаты.

Джонни Депп

Голливудский актер побывал в России несколько раз, отметив, что ему каждый раз не хватало времени на посещение всех желаемых мест. Депп восхищается работами Достоевского и Маяковского, поэтому хочет пройти путем этих деятелей литературы, признаваясь в любви к русской классике.