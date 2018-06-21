Экс-профессии звезд, о которых они хотели бы забыть

Прежде чем их имена прогремели на весь мир, знаменитостям пришлось зарабатывать на жизнь всеми возможными способами: торговать на рынке, подметать полы и не только. Некоторых селебрити жизнь и вовсе заставила заниматься тем, о чем вспоминать им самим теперь крайне стыдно…

Катерина Шпица

Актриса Катерина Шпица в свои 32 года выглядит словно девочка. Но, несмотря на свою миловидную внешность, до того, как Катерина стала звездой отечественного кинематографа, она подрабатывала танцовщицей go-go в одном из ночных клубов Перми.

Судьбоносный для меня человек — Александр Корягин. Он организовывал и вел мой выпускной вечер и посреди шума дискотеки поинтересовался, не занималась ли я танцами, и предложил поработать в клубе. Ну и когда я поступила на первый курс Пермского института культуры, то начала работать танцовщицей,

— вспоминала Катерина.

Вера Брежнева

О непростой судьбе сексуальной экс-солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой известно давно. Певица не раз рассказывала, как тяжело ей приходилось в детстве, как терпела издевательства одноклассников и как донашивала за старшей сестрой потрепанные вещи. Учась в школе, Вера была вынуждена устроиться посудомойкой, чтобы заработать хоть немного денег.

Кем я только не была в своей жизни! Даже посудомойкой в кафе была, а бармены тогда для меня были высшей кастой. Они, конечно, зарабатывают больше посудомоек, и более эстетично все это выглядит,

— рассказывала она.

Виктория Бекхэм

Помнишь, как зажигала Виктория Бекхэм в мини-юбках и кроп-топах, будучи солисткой группы Spice Girls? Но ты наверняка не знала, что за несколько лет до этого красотке пришлось пойти на крайние меры, чтобы заработать деньги. Виктория исполнила роль спермы, катающейся на роликовых коньках, в одном из шоу телеканала BBC. К сожалению, увидеть этот эпичный ролик теперь невозможно, ведь он бесследно пропал из Сети.

Меган Фокс

Когда Меган Фокс вспоминает о своем детстве, ее щеки мгновенно краснеют от смущения. Дело в том, что актриса подрабатывала промоутером в кафе. Меган раздавала листовки в огромном костюме банана.

Я работала в кафе, и мне приходилось наряжаться в банан. У меня был выбор: банан или яблоко. Я всегда была бананом, потому что он более тонкий,

— вспоминает Фокс.

Крис Пратт

Звезда фильмов «Стражи галактики» и «Мир Юрского периода» Крис Пратт в юности занимался реслингом. И пусть его спортивная карьера не сложилась, зато это помогло ему после окончания школы найти работу. Нет, он не был строителем или грузчиком. Крис устроился в стриптиз-клуб и, по его словам, совершенно не стеснялся выступать голым. Однако его танцевальные навыки оставляли желать лучшего, а потому эту работу ему пришлось бросить.

Леди Гага

Леди Гаге пришлось пройти тернистый путь к славе. Попытки стать знаменитой певицей долгое время ни к чему не приводили, а зарабатывать на жизнь было необходимо. Поэтому юная Гага подрабатывала официанткой, танцовщицей go-go и даже стриптизершей.

Когда я работала в стрип-клубе, мне было 18 лет. Девочки с моего двора и представить не могли, что я превращусь в того, кем сейчас являюсь.

Впрочем, занятия стриптизом пошли Гаге только на пользу и пригодились на концертах и съемках клипов.

Брэд Питт

Некогда секс-символ Голливуда Брэд Питт тоже сменил не одну профессию на пути к славе и признанию. Он был водителем, перевозчиком мебели и, самое интересное, зазывалой в сети ресторанов El Pollo Loco. Ежедневно молодой и красивый Питт одевал костюм гигантского цыпленка, раздавал листовки и приглашал прохожих посетить заведение.

Джей Зи

До мировой славы и всеобщего признания жизнь обладателя более 20 премий «Грэмми» Джей Зи складывалась, мягко говоря, непросто. Проблемы в семье, отсутствие денег, влияние уличных группировок привели к тому, что в погоне за богатством рэпер начал продавать наркотики. Продлилось это недолго, но зато Картер (прим. WMJ.ru : настоящее имя Джей Зи — Шон Кори Картер) запомнил этот период надолго. Впоследствии Шон пытался оправдать свое темное прошлое, заявляя, что делал это ради того, чтобы покупать хорошие вещи и не жить впроголодь.

Эми Адамс

Эми Адамс родилась в многодетной семье, которая всегда была стеснена в средствах. Поэтому Эми начала подрабатывать, еще будучи школьницей. В 18 лет Адамс решила во что бы то ни стало купить себе машину и устроилась официанткой в ресторан Hooters, который известен слишком откровенной униформой своих сотрудниц. Накопив достаточную сумму, рыжеволосая красотка сбежала оттуда, не оглядываясь. Впоследствии Эми вспоминала: