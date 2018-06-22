Дети звезд, которые не могут сами себя обеспечить

Некоторые из детей знаменитостей начинают получать свои первые деньги еще будучи малышом. Но не все звездные наследники могут похвастать финансовым положением. Некоторые из повзрослевших деток все еще сидят на шее у своих знаменитых родителей.

Сын Елены Яковлевой

Денис — единственный сын знаменитой актрисы. Его отличает от остальных своеобразный внешний вид — все тело парня покрывают татуировки. Неудивительно, что с работой у него проблемы — работодателей отпугивает внешность потенциального сотрудника еще на этапе собеседования.

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Около года назад Денис обзавелся семьей — женился на подруге Виктории. Свадьба, вопреки ожиданиям поклонников, была скромной, а родители жениха подарили молодоженам квартиру. Впрочем, Дениса сложно назвать главой семьи. Он бросил учебу в ВУЗе, поставил крест на занятиях бодибилдингом и работе фитнес-инструктором. Мать очень волнуется, что Денис никак не может устроиться в жизни. Но отвечает на все коротко: "А что поделать, кидает пацана, это опыт. Сейчас вроде все начало налаживаться и я на это надеюсь. "

Сын Леры Кудрявцевой

Телеведущая сейчас ожидает второго ребенка, а первым сыном Жаном она забеременела от музыканта группы "Ласковый май".

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Несмотря на то, что парень получил высшее образование в РЭУ, у него долгое время были проблемы с работой. Должности Жан менял как перчатки, и все это время его поддерживала мама, как морально, так и материально. Сейчас Жану 28 лет и он, по словам Леры, "все еще ищет себя".

Дочь Владимира Кузьмина

Хотя София и принимала участие в одном из сезонов "Фабрики звезд" и "Голос", она не может похвастать успехами уровня своего звездного отца.

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Надежды на карьеру певицы Соня оставила далеко позади и смирилась с тем, что это "не ее". Соне 32 года и она работает флористом, периодически появляясь на концертах Кузьмина. Отец, в свою очередь, поддерживает любимую дочь материально.

Дети Татьяны Васильевой

С ранних лет Филипп и Елизавета были окружены материнской заботой.

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По мнению артистки, это долг любой матери. В итоге, несмотря на то, что сейчас сын и дочь актрисы выросли и живут отдельно, они все еще зависимы от Татьяны. Актриса не стесняется покупать дачи и жилье для детей, помогая также финансово. По мнению Татьяны, она не дает детям роскошь. Она лишь обеспечивает их всем, что необходимо иметь в жизни.

Дочь Любови Успенской

Исполнительница однажды завила прессе, что свою Танечку рожала не для того, чтобы она работала. Так и получилось — Плаксина имеет много увлечений, в числе которых йога, рисование, путешествия.

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В свои 28 лет она и не знает, что такое "работа". Зато планирует побывать во всех странах мира и, судя по всему, скоро ее мечта сбудется. ​