«Застал с другим»: Шнуров устал от загулов жены

Журналисты представили новую версию разрыва лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и его супруги Матильды. В близком окружении пары сообщили, будто певец буквально вытащил супругу из постели с их общим знакомым.

В недавнем интервью Сергей Шнуров признавался, что пытался спасти брак всеми силами, и даже привел такую аналогию, что, дескать, нельзя склеить чашку, если женщина вздумала вынести весь сервиз. Ходили слухи, что Матильда не смогла вынести пьянства мужа. А блогер Лена Миро , наоборот, намекала на то, что это Мотя якобы прикладывалась к бутылке.

Новую версию разрыва пары высказал их общий знакомый, попросивший не указывать его имени. По словам источника, видя регулярные загулы мужа, Матильда решила оплатить той же монетой, и Сергей не смог этого выдержать.

"Шнуров — джентльмен. Намеренно так красиво все представил публике: мол, бросает его она. Однако ушел он, а не она. Причем ушел не конкретно к кому-то", — подчеркнул близкий к паре человек.

Далее он пояснил, что Матильда весьма темпераментно выясняла отношения с в очередной раз загулявшим мужем, что его весьма утомило. Тогда женщина решила сменить тактику, пойдя по его же пути, и однажды Сергей буквально вытащил жену из постели с другим.

"Он стал меньше пить, а она начала себе позволять лишнее. Несколько месяцев назад произошла некрасивая история. Ее долго не было. Доброжелатели сообщили Шнурову, с кем она и где. Решил проверить, приехал в указанное место, кажется, в отель. Ну и застал. При этом жена заявила: мол, ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй. Он увез ее домой. Кстати, мужчина, с которым она проводила время, был их общим знакомым", — цитирует своего информатора сайт "Комсомольская правда".

Несмотря на то, что Матильда пришла в себя и попросила прощения, у Сергея остался осадок. К тому же якобы жена так и продолжила тусоваться, в итоге, у артиста лопнуло терпение.

"На мой вопрос, что у вас стряслось, Сергей сказал, что устал, надоело. Предложил Матильде: давай разводиться. Она вспылила: мол, давай. Но сейчас, кажется, жалеет об этом. Переживают оба. У Матильды немало богатых поклонников, но мне кажется, она любит Сергея. Однако, если Сергей объявил о своем решении, едва ли даст задний ход", — заключил приближенный к Шнурову человек.

А вот поэт Стас Барецкий , который одно время работал в "Ленинграде" и дружит с Сергеем Шнуровым, опроверг информацию о том, будто Матильда начала выпивать. Более того, он не исключает варианта, что развод одной из самых экстравагантных пар отечественного шоу-бизнеса — спланированный пиар-ход.

"Не исключаю, что этот фейк с разводом запустил сам Шнуров и после чемпионата по футболу объявит, что помирились: белый теплоход, Крым и все такое", — заявил он.