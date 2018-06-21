Анна Семенович предпочитает секс ночным перекусам 

Певица Анна Семенович обожает лето и недавно опубликовала снимок на котором запечатлена на пляже в купальнике. Судя по фотографии, артистке удается держать тело в тонусе. На днях Анна даже согласилась поделиться некоторыми хитростями, которые помогают ей поддерживать фигуру в хорошей форме.
Семенович старается придерживаться здорового рациона, не пренебрегает занятиями спортом, но в то же время обожает жареную картошку. «Ее гениально готовила бабуля. Легко могу сесть и слопать целую сковородку. Конечно, потом себя за это очень ругаю, назначаю штрафные часы на беговой дорожке. Такое случается максимум раз в месяц».
Как и многим из нас, временами под покровом ночи Анне хочется наведаться к холодильнику. В таких случаях Семенович предпочитает заняться сексом.
«Правда, после голод еще больше. Приходится вновь заниматься сексом до утра и дожидаться завтрака»,
— призналась звезда изданию Starhit.
Анна также заявила, что много и упорно работала и работает над собой, духовным, интеллектуальным и профессиональным ростом. По словам артистки, в какой-то момент она даже стала для себя ролевой моделью:
«Сделала себя сама. И вполне довольна результатом»
А что касается замужества…
«Не особенно туда хочу. Устраивает то, как сегодня выстроены наши отношения. Это моя позиция. Никаких уз брака».