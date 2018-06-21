Ещё
Меган Маркл ждет близнецов
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Застал с другим": Шнуров устал от загулов жены
"Застал с другим": Шнуров устал от загулов жены

Меган Маркл ждет близнецов 

Дни.ру 5 минут назад
Новость о беременности новоиспеченной герцогини Сассекской стала известна после медового месяца. Первым о ней узнал брат жениха.
Новость о беременности новоиспеченной герцогини Сассекской стала известна после медового месяца. Первым о ней узнал брат жениха.
Королевская пара недавно вернулась из свадебного путешествия и тут же сообщила всем близким приятное известие — Меган Маркл беременна. Как отмечает teleprogramma.pro, у пары появятся близнецы. Об очередном прибавлении в монаршем семействе уже проинформированы принц Чарльз с супругой, а также королева.
Отметим, что недавно супруги купили новый дом. Журналисты нашли в сети схемы поместья, на рисунках которого изображена женщина, которая прогуливается с коляской. На основании этого обываетил предположили, что Маркл уже находится в положении. В свою очередь, пресс-служба королевской семьи пока что никак не комментирует информацию о возможной беременности Маркл.
Ранее в одном из интервью, данных еще до свадьбы, будущие супруги заявляли, что хотят обзавестись детьми сразу после бракосочетания.
Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.
Дни.ру: последние новости
"Застал с другим": Шнуров устал от загулов жены Голая Дарья Клюкина из "Холостяка" показала фото в ванне Звезда "Папиных дочек" шокировала аппетитными формами в купальнике
Женский форум15
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Застал с другим»: Шнуров устал от загулов жены5
Женские недостатки, от которых мужчины без ума7
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать64
Фотографии 53-летней Беллуччи взорвали Сеть1
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
06:16
Сколько стоит золотой попкорн для миллионеров
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение