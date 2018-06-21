Меган Маркл ждет близнецов

Новость о беременности новоиспеченной герцогини Сассекской стала известна после медового месяца. Первым о ней узнал брат жениха.

Новость о беременности новоиспеченной герцогини Сассекской стала известна после медового месяца. Первым о ней узнал брат жениха.

Королевская пара недавно вернулась из свадебного путешествия и тут же сообщила всем близким приятное известие — Меган Маркл беременна. Как отмечает teleprogramma.pro, у пары появятся близнецы. Об очередном прибавлении в монаршем семействе уже проинформированы принц Чарльз с супругой, а также королева.

Отметим, что недавно супруги купили новый дом. Журналисты нашли в сети схемы поместья, на рисунках которого изображена женщина, которая прогуливается с коляской. На основании этого обываетил предположили, что Маркл уже находится в положении. В свою очередь, пресс-служба королевской семьи пока что никак не комментирует информацию о возможной беременности Маркл.

Ранее в одном из интервью, данных еще до свадьбы, будущие супруги заявляли, что хотят обзавестись детьми сразу после бракосочетания.