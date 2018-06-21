Звезды, которые бросили возлюбленных 

Люди редко решаются на свадьбу внезапно. Обычно к этому идут не один месяц и долго готовятся. Но некоторые без пяти минут новобрачные вдруг в последнюю секунду меняют решение и буквально удирают из-под венца. И такая брачная спонтанность свойственна даже звездам.
1. В девяностые годы Брэд Питт встречался с актрисой Гвинет Пэлтроу. Он называл девушку любовью всей жизни, никто уже не сомневался, что вот-вот зазвучат свадебные колокола. Но Брэд вдруг разорвал помолвку без объяснения причин.
2. Певица Анна Семенович сбежала от кавалера, когда ей было 19. Анна встречалась с состоятельным мужчиной и уже готовилась к свадьбе, но поняла, что у неё и её мужчины мало общего.
3. Джулия Робертс сбегала от женихов дважды. В 1991 году за несколько дней до свадьбы с актёром Кифером Сазерлендом Джулия уехала в Ирландию с его приятелем.
4. Джордж Клуни — известный ловелас. В его объятиях побывали известные актрисы и модели, а одной из последних пассий, экс-рестлерше Стейси Киблер, он даже сделал официальное предложение. Но после знакомства с родителями девушки Джордж передумал и отменил помолвку.