Звезды, которые бросили возлюбленных

Люди редко решаются на свадьбу внезапно. Обычно к этому идут не один месяц и долго готовятся. Но некоторые без пяти минут новобрачные вдруг в последнюю секунду меняют решение и буквально удирают из-под венца. И такая брачная спонтанность свойственна даже звездам.

1. В девяностые годы Брэд Питт встречался с актрисой Гвинет Пэлтроу . Он называл девушку любовью всей жизни, никто уже не сомневался, что вот-вот зазвучат свадебные колокола. Но Брэд вдруг разорвал помолвку без объяснения причин.

2. Певица Анна Семенович сбежала от кавалера, когда ей было 19. Анна встречалась с состоятельным мужчиной и уже готовилась к свадьбе, но поняла, что у неё и её мужчины мало общего.

3. Джулия Робертс сбегала от женихов дважды. В 1991 году за несколько дней до свадьбы с актёром Кифером Сазерлендом Джулия уехала в Ирландию с его приятелем.