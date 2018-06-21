Звездные наряды, лишившие всех дара речи

Церемония вручения премии «Оскар» — это не просто торжественное мероприятие. Это ещё и настоящий парад мод, где звёздные красавицы появляются в немыслимых туалетах и соревнуются в стильности. А эти платья, в которых на «Оскар» пришли актрисы, буквально снесли всем модницам головы.

1. Люпита Нионго в 2014 году потрясла публику нежным платьем от Prada светло-голубого цвета.

2. Пенелопа Крус пришла на «Оскар-2012» в платье Armani с открытыми плечами и пышной юбкой синего цвета.

3. В 2016 году Бри Ларсон продолжила традицию приходить на вручение премии киноакадемии в синем. Её наряд от Alessandro Michele из Gucci глубокого синего цвета сделал её звездой.

4. Эмма Стоун в платье от Givenchy в стиле двадцатых годов покорила публику. Когда Эмма вышла на сцену, присутствующие были в восторге.