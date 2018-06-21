Ещё
Дуа Липа вышла в свет без белья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дуа Липа вышла в свет без белья 

WDay.ru 3 часа назад
Британская певица стала новым секс-символом и теперь покоряет общественность своим эпатажем.
Большинство знаменитостей стараются привлечь внимание папарацци или поклонников с помощью откровенных нарядов. Наверное, такой способ является беспроигрышным, не зря им раньше пользовались Рианна, Леди Гага и даже Мадонна. Последним трендом среди селебрити является демонстрировать свое тело в нижнем белье, или вовсе без него. На днях фотографы запечатлели 23-летнюю певицу Дуа Липу в белом платье в черный горох. И все бы ничего, если бы не тот факт, что с одной стороны у наряда весьма откровенный разрез, который начинается от талии.
@dualipa
На снимке видно, что звезда не надела трусы, чтобы не портить эффект от платья. Если раньше она без проблем надевала микро-топы и выходила в свет одном бюстгальтере, то без белья Липа еще не появлялась на публике.
На самом деле она не единственная, кто обожает шокировать публику своими голыми образами. Например, Ким Кардашьян уже давно практикует не надевать белье под одежду и чувствует себя весьма комфортно.
Тот же трюк проделывала и Холли Берри, но только на ковровой дорожке, что было весьма необычно. На самом деле под такие наряды и вправду лучше не надевать белье, чем сверкать своими панталонами.
WDay.ru: последние новости
Топурия надела для Гуфа микробикини Секси шорты и кеды: такой Пугачеву мы еще не видели Ковальчук доказала, что не комплексует из-за маленькой груди
Женский форум9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден настоящий отец Сергея Зверева17
«Я ей нужен был только ради денег»35
Женские недостатки, от которых мужчины без ума10
Располневшая Собчак откровенно о лишнем весе1
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать72
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение