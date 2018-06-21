Дуа Липа вышла в свет без белья

Британская певица стала новым секс-символом и теперь покоряет общественность своим эпатажем.

Большинство знаменитостей стараются привлечь внимание папарацци или поклонников с помощью откровенных нарядов. Наверное, такой способ является беспроигрышным, не зря им раньше пользовались Рианна Леди Гага и даже Мадонна . Последним трендом среди селебрити является демонстрировать свое тело в нижнем белье, или вовсе без него. На днях фотографы запечатлели 23-летнюю певицу Дуа Липу в белом платье в черный горох. И все бы ничего, если бы не тот факт, что с одной стороны у наряда весьма откровенный разрез, который начинается от талии.

@dualipa

На снимке видно, что звезда не надела трусы, чтобы не портить эффект от платья. Если раньше она без проблем надевала микро-топы и выходила в свет одном бюстгальтере, то без белья Липа еще не появлялась на публике.

На самом деле она не единственная, кто обожает шокировать публику своими голыми образами. Например, Ким Кардашьян уже давно практикует не надевать белье под одежду и чувствует себя весьма комфортно.

Тот же трюк проделывала и Холли Берри, но только на ковровой дорожке, что было весьма необычно. На самом деле под такие наряды и вправду лучше не надевать белье, чем сверкать своими панталонами.