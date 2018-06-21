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Найден настоящий отец Сергея Зверева
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Найден настоящий отец Сергея Зверева 

Дни.ру 1 час назад
Слухи о том, что поющий парикмахер Сергей Зверев не приходится отцом мальчику, который с ним часто появлялся, ходили давно. И вот, кажется, вскрылась правда о рождении Сергея Зверева — младшего. Музыкант Стас Барецкий заявил, что он настоящий отец и выразил готовность пройти ДНК-тест.
"Сергей действительно мой сын. Если вам покажу фотографию своего деда, то вы сразу заметите: они похожи друг на друга как две капли воды. У меня в детстве с ним тоже сходство было огромное. О том, что я настоящий отец мальчика, знают все. Сам же я не хотел говорить об этом, но теперь пришло время. Не могу смотреть на то, что происходит. Так получилось, что мне пришлось отдать его в детский дом, откуда через какое-то время его забрал Сергей Зверев",
— шокировал Барецкий.
"Зверев о том, что ребенок на самом деле мой, прекрасно знает, — продолжил Стас. — У меня был с ним созвон, мы разговаривали по этому поводу. Я ему говорю: "Ты что, с ума сошел? Что ты творишь? Пацану травму наносишь!" А ведь пацан-то нормальный, не в папашу-актеришку. Я говорю как есть, мне бояться нечего. Зверев-старший не реализовался, остался в одном и том же амплуа. Он стал обычным клоуном. Для человека с возможностями, которые были у него в свое время, это смешно".
Родство со Зверевым-младшим Барецкий намерен установить официально — в ближайшее время проведут ДНК-экспертизу. После этого Стас собирается поговорить с найденным сыном. Как пишет Sobesednik, музыкант надеется, что Сергей сможет простить его за поступок 20-летней давности.
Напомним, что со Зверевым-старшим парень не общается. Парикмахеру не нравится жена Сергея, его негламурный образ жизни и категорический отказ подводить глаза и носить корону.
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