Виктория Дайнеко сравнила любовь с грязной лужей

После скандального развода с известным музыкантом Дмитрием Клейманом певица Виктория Дайнеко старается не афишировать личную жизнь. Но выпускница проекта «Фабрика звезд» неоднократно подчеркивала, что хочет встретить мужчину и создать семью. Поклонники уверены — на пути к ее цели появилась очередная преграда.

31-летняя Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о неудаче на «любовном фронте». Красавица старается не показывать близких людей, потому имя ее нового избранника широкой общественности известно не было. Но она намекнула на очередное разочарование:

«Влюбляться хорошо до тех пор, пока мыльный пузырь не лопнет и на его месте не останется ничего, кроме грязной лужи. Остановите карусель, я выйду…»

Напомним, ранее исполнительница была замужем за Дмитрием Клейманом, который на семь лет младше ее. У пары родилась дочь, но они все равно приняли решение о разрыве. Причины знаменитости предпочитали не называть, но Виктория Дайнеко позже указала, что ими стали неверность и финансовая несостоятельность мужчины.

Подписчики сделали неутешительный вывод о том, что звезда поругалась или рассталась с новым мужчиной, но она предпочла не вдаваться в подробности и оставила многочисленные вопросы без ответов: «Что случилось? Вновь неудача?» «Вот на тебе, ты же недавно намекала, что встретила новую любовь…» «Печально, что сказать, но это жизнь, бывает». «Как это печально, сравнивать любовь с мыльным пузерем и грязной лужей…» «Обязательно встретишь того самого, а пока воспитывай дочку и не грусти!» «Кто он? Неужели какой-то подлец разбил тебе сердце?» «Расскажи, что случилось? Нельзя же просто намекать, объясни толком, в чем причина?»

В конце мая Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим супругом, но потом оказалось, что это неправда и примирения не случилось. Но она косвенно подтвердила наличие мужчины в своей жизни, опубликовав фото, на котором гладит чьи-то брюки.