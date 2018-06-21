Волочкова побывала в бане с мексиканцами 

Анастасия Волочкова регулярно публикует свои снимки из парилки и рассказывает о свой большой и чистой любви к русской бане. И сейчас звезда решила заняться промоушеном русской бани в международном масштабе. На днях в доме звезды побывала съемочная группа одного из мексиканских телеканалов.
По всей вероятности съемочная группа из Мексики прибыла в Россию для освещения Чемпионата мира по футболу. Заодно было решено познакомить мексиканских зрителей с русскими традициями и Волочкова поспешила представить русскую баню (а также и себя).
Съемочная группа прибыла в дом балерины и как сообщила звезда:
«Экскурсия по моему гостевому домику в 250 метров на мексиканцев произвела впечатление». Через какое-то время Волочкова опубликовала в Insta видео, в котором сидя в парилке в красном платье объясняет, что делать с вениками. «Как я учила представителей мексиканского ТВ париться в русской домашней бане»,
— пояснила звезда.
Моя авторская баня на мексиканцев впечатление произвела!🤣👍🏼 Ну и танец маленьких лебедей мы с Чики станцевали прямо в парилке💃🏼🤣 Всегда на позитиве!👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #best
Не обошлось и без веселья.
«Моя авторская баня на мексиканцев впечатление произвела! Ну и танец маленьких лебедей мы с Чики станцевали прямо в парилке. Всегда на позитиве! — сообщает Анастасия. — Но когда, стоя у купели моей, я показала мексиканцам и ведущему их ТВ Чики, как в эту купель я окунаюсь зимой, разбивая лед, они были шокированы. Снега-то они и не видели…».