Ким Кардашьян поразила видом спереди и сзади

Звезда американского реалити-шоу продолжает шокировать поклонников.

Ким Кардашьян , как настоящая IT-девушка, активно ведет свой Instagam и исправно задает тренды. Кстати, ее фанаты не отстают от нее и ведут собственные аккаунты, посвященные выходам Ким.

Так, в одном из сообществ появилась шокирующая фотография знаменитости. В кадре Ким предстала в закрытом полупрозрачном топе, сквозь который просвечивает ее тело, и облегающей юбке, максимально подчеркивающей ее пышные формы.

@kimberlysmood

Напомним, что Ким Кардашьян в браке с известным музыкантом Канье Уэстом. Пара воспитывает троих совместных детей — сына Сейнт Уэста и дочерей Норт и Чикаго Уэст.

Кстати, младшая дочь Чикаго родилась от суррогатной матери. Ким призналась, что сама она не могла этого сделать, а ребенка они с мужем очень хотели, поэтому вынуждены были прибегнуть к услугам женщины, готовой выносить их малыша.