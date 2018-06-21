Питт обвинил Джоли в жестокости к детям

Голливудчкие звезды Брэд Питт Анджелина Джоли снова нашли повод для конфликта. Артистка хотела приобщить детей к съемкам в кино. Однако Питт наотрез отказался подписывать разрешение.

Несколько месяцев назад Анджелина вместе с детьми переехала в Лондон. Она участвует в создании второго фильма о ведьме-мизантропе "Малифисента-2". Брэд не захотел надолго расставаться с наследниками поэтому тоже подался на Туманный Альбион.

После того, как суд установил правила общения супругов с отпрысками, отношения пока еще супругов должны были хоть немного нормализоваться, однако разгорелся новый конфликт. Анджелина хотела привлечь к участию в "Малифисенте" 12-летнюю дочь Шайло и 9-летнего сына Нокса. Но Питт не дал официального разрешения.

"Брэд отказался подписать согласие на съемки Шайло и Нокса. Он считает, что детей используют как пешек", — сообщил анонимный информатор изданию US Magazine, намекнув, что просьба Джоли, по мнению Питта, — это какая-то жестокая уловка, чтобы лишить его опеки. По словам источника, звезды перешли точку невозврата. "Их отношения едва ли можно назвать цивилизованными", — добавил он.

Отметим, что в 2014 году актер был непротив участия своей дочери Вивьен в первой части "Малифисенты". Девочка играла принцессу Аврору в детстве.

Напомним, что ранее Брэд через суд добился возможности хоть иногда видеть детей, а теперь, по новому решению Фемиды, актер может встречаться с ними в любое время. В свою очередь Джоли пригрозили лишением родительских прав, если она будет препятствовать общению экс-супруга с детьми. По новым правилам, пока актер находится в Лондоне, он может проводить с детьми не меньше четырех часов в день. Правда, общается он с ними только в присутствии психолога. Питт встречается по очереди с каждым из детей.