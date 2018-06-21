Ещё
Питт обвинил Джоли в жестокости к детям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Питт обвинил Джоли в жестокости к детям 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Голливудчкие звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли снова нашли повод для конфликта. Артистка хотела приобщить детей к съемкам в кино. Однако Питт наотрез отказался подписывать разрешение.
Несколько месяцев назад Анджелина вместе с детьми переехала в Лондон. Она участвует в создании второго фильма о ведьме-мизантропе "Малифисента-2". Брэд не захотел надолго расставаться с наследниками поэтому тоже подался на Туманный Альбион.
После того, как суд установил правила общения супругов с отпрысками, отношения пока еще супругов должны были хоть немного нормализоваться, однако разгорелся новый конфликт. Анджелина хотела привлечь к участию в "Малифисенте" 12-летнюю дочь Шайло и 9-летнего сына Нокса. Но Питт не дал официального разрешения.
"Брэд отказался подписать согласие на съемки Шайло и Нокса. Он считает, что детей используют как пешек", — сообщил анонимный информатор изданию US Magazine, намекнув, что просьба Джоли, по мнению Питта, — это какая-то жестокая уловка, чтобы лишить его опеки. По словам источника, звезды перешли точку невозврата. "Их отношения едва ли можно назвать цивилизованными", — добавил он.
Отметим, что в 2014 году актер был непротив участия своей дочери Вивьен в первой части "Малифисенты". Девочка играла принцессу Аврору в детстве.
Напомним, что ранее Брэд через суд добился возможности хоть иногда видеть детей, а теперь, по новому решению Фемиды, актер может встречаться с ними в любое время. В свою очередь Джоли пригрозили лишением родительских прав, если она будет препятствовать общению экс-супруга с детьми. По новым правилам, пока актер находится в Лондоне, он может проводить с детьми не меньше четырех часов в день. Правда, общается он с ними только в присутствии психолога. Питт встречается по очереди с каждым из детей.
Дни.ру: последние новости
Найден настоящий отец Сергея Зверева Меган Маркл ждет близнецов Голая Дарья Клюкина из "Холостяка" показала фото в ванне
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские недостатки, от которых мужчины без ума15
Цветы, которые нельзя держать дома4
«Я ей нужен был только ради денег»39
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать80
Бузова показала вид сзади и призвала наслаждаться5
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы гениальны
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение