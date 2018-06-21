Звезда «Ранеток» с трудом отходит от операции

Звезда некогда очень популярного сериала "Ранетки" Елена Третьякова была вынуждена сделать операцию по исправлению перегородки носа.

Операция прошла нормально, но вот реабилитационный период дается артистке с большим трудом. Девушка пожаловалась подписчикам, что после наркоза даже не смогла сразу понять, где она и что с ней произошло. Она уже было начала срывать с носа повязку, когда медсестра объяснила ей, в чем дело. Актриса также поделилась своими болевыми ощущениями, сказав, что до сих пор чувствует сильную слабость, а на первом осмотре и вовсе потеряла сознание от низкого давления и высокой температуры.

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Но Елена не теряет оптимизма: она уверена, что нужно немного потерпеть, ведь "радость и дыхание уже не за горами".