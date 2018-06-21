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«Застал в отеле»: причина развода Шнурова
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Знакомые назвали причину развода Шнурова 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Знакомые лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Матильды рассказали, что могло стать причиной развода. Об этом пишет kp.ru в четверг, 21 июня.
По словам источников, инициатором развода стал именно Шнуров, а бросить супругу он якобы решил из-за ее измен. «Несколько месяцев назад произошла некрасивая история. Ее долго не было. Доброжелатели сообщили Шнурову, с кем она и где. Решил проверить, приехал в указанное место, кажется, в отель. Ну и застал. При этом жена заявила: мол, ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй», — сообщил собеседник издания.
Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой 25 мая. Позже он опубликовал в соцсетях ряд стихотворений о своих переживаниях. В одном он заявил, что ему очень больно и он «ранен, может и убит», а в другом пожаловался на невозможность завязать узлом свой шнур.
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