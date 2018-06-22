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53-летняя Эппле похвасталсь результатом пластики
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53-летняя Эппле похвасталсь результатом пластики 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Passion.ru
Актриса Жанна Эппле решилась на процедуру по возвращению молодости.
«Поделюсь секретом: чтобы вернуть мне овал как в молодости мы с косметологом изучили мои фотографии лет так … назад))) И принялись за восстановление овала молодости. Вся процедура заняла минут 30-40, все выполнено с помощью гиалуроновых филлеров. Не больно, синяков не было, а вот радость от результата не измерить», — написала она в блоге и приложила фото результата.
«Порода..осанка.. графиня», «Что значит как в молодости? Не каждая молодая так свежо и ухоженно выглядит. Жанночка умница, женственная и очаровательная девушка», «Я думала нити», — пишут они.
«Вам бы цвет волос вернуть рыжий было б хорошо», «Цвет волос немного глубже просится, дороже. Не хотела обидеть, Вы красавица», «А я не согласна! Жанна в блонде прекрасна», — обссуждают фолловеры прическу звезды.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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